近年政府加速推動都市危老建築改建，修訂都市危險及老舊建築物加速重建條例，祭出容積獎勵，同時更有時程獎勵及規模獎勵，容積獎勵最高上限可10％。環群商務法律事務所律師龔新傑表示，吸引壽險、飯店業投入危老重建，為近兩年不動產一大趨勢。

龔新傑指出，2019至2020年台北市已通過包含六福客棧、台北馥敦飯店、宣美精品飯店、優美飯店、洛碁大飯店（花華分館）在內之危老審議，傳統的五星級大飯店台北國賓大飯店亦赫然在列；商辦部分，則有新光人壽的新光纖維大樓、國泰人壽的中興商業及民生復興大樓，更早通過審議的忠泰98、上海商銀總部更早在2019年及2020年已破土動工。

據悉，飯店業紛紛投入危老重建行列，是因為硬體老舊，整修難以突破硬體限制，又苦於新冠肺炎疫情，等不到客人上門的情形一時不能緩解，因此藉機申請危老重建。

龔新傑說，國內多數飯店建於921地震前，或由老舊建築改建而成，早已超過耐用年限，耐震度可能有問題，例如已申請重建的國賓大飯店，集團旗下西門意舍酒店所在的台北西門大樓，耐震危險度評估分數超過60分，已達建議直接拆除的地步；另一知名五星級飯店喜來登大飯店的耐震危險度評估分數一樣超標，更已招標進行耐震補強作業。

龔新傑認為，知名國際觀光飯店竟有遭受嚴重地震災害可能，在地震頻仍的台灣，面對多數沒有地震經驗的國際商務客與旅客，可能重創台灣國際觀光形象。為了地震災防、公共安全與國際觀光的考量，似乎有必要在新冠肺炎疫情帶來的旅遊空窗期間，對觀光飯店建築結構問題進行大體檢，以免疫情過後再重創飯店業。

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