翁立友喊冤稱受害者 避雞排妹當面對質

金曲台語歌王翁立友今(5日)現身性騷說明會，含淚請求雞排妹告他，以還他一個清白，更強調自己從頭到尾都是受害人，甚至傳出他懷有9月身孕的經紀人，因為動到胎氣暈眩，緊急送醫。資深媒體人許聖梅更直言，看完翁立友的聲明嚇一跳，直言翁立友「你不如就唱歌吧」。

為何許聖梅被翁立友的聲明嚇一跳？她在節目《國民大會》中解釋，她不是要去評論翁立友、雞排妹誰對誰錯，因為她不是當事人，而是翁立友危機處理有很大問題，「尤其一直提到阮玲玉，當然提到媽媽，我們會覺得還是蠻同情的。」主持人也接話，認為翁立友自己的事，卻一直提到媽媽，難免會被認為有點像媽寶。

翁立友含淚懇求雞排妹提告，還他一個清白。（盧禕祺攝）

許聖梅則認為翁立友與雞排妹既然當天都有出席尾牙，那講清楚會不會比較好？只是她話鋒一轉，認為若她是翁立友的經紀人，恐怕也不會讓翁立友跟雞排妹對質，「是我，我都不敢跟雞排妹當面對質了！雞排妹身經百戰，對翁立友這樣的人來說，光是這樣一個聲明都被大家罵翻了。」

雞排妹闖記者會氣氛火爆 翁立友公司上演「調虎離山計」

許聖梅又說每個被雞排妹點名性騷的藝人，背後要承受的壓力非常大，因為雞排妹不是一個人，她的粉絲非常多。

許聖梅更讚嘆今天翁立友記者會簡直是高潮迭起，因為當雞排妹進去，讓這記者會沒辦法開的時候，她相信網路輿論會比較同情翁立友，認為雞排妹至少讓翁立友有說話機會。未料隨著翁立友懷胎9月的經紀人出來後，整個情勢急轉直下，因為大家會認為，你豪記唱片沒別的人了嗎？一定要孕婦出來面對雞排妹？訝異明明雞排妹都已經預告要來了，唱片公司的反應竟如同好像沒設想到雞排妹會來，還派一個孕婦來面對，直指唱片公司危機處理有問題。

(中時新聞網)