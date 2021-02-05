台南市檢舉魔人蘇寶蘭3年前大鬧中西區1家診所案件觸犯醫療法，遭判5個月徒刑，原本得以易科罰金，但他持續濫訴，台南地檢署決定撤銷罰金，令其服刑，她提聲明異議5日遭法官駁回，未來5天內如提抗告未過，春節後將面臨百日牢獄之災。

蘇寶蘭是台南有名檢舉者，兩年來檢舉糾紛達千餘件，其中控訴公務員瀆職300件，民眾為了表達不滿，還成立專屬的臉書社群粉絲頁，拍攝並追蹤她的行蹤，令她一夕爆紅。

蘇女在3年前大鬧診所觸犯醫療法，全案遭2審法官判處5個月有期徒刑定讞，得易科罰金15萬1000元，台南地檢署檢察官裁定可分3期繳納，但要求她必須收斂濫訴、滋擾行為。

但她行徑並未因此收斂，最近多次在台南地檢署拍打櫃台、申告法警涉嫌強制罪，被檢察官認定她毫無悔意，撤銷她易科罰金。蘇女提出聲明異議，台南地院法官5日駁回。台南地檢署計算，扣除她已繳納的部分罰金，還需入獄服刑百餘日。

台南地院行政庭長林福來表示，蘇女可在5天內提出抗告，再由台南高分院審理，即使未提抗告，台南地院整理卷證程序也需時間，春節前應無法完成作業，蘇女最快可能在春節過後入獄服刑，面臨百日牢災。

(中時 )