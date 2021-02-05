罷捷之夜今（5）日晚間登場，國民黨主席江啟臣與近日申請入黨的媒體人趙少康驚喜同框！兩人透過預錄影片與民眾致意，趙少康強調，藍軍必須團結，「我們兩個坐在一起，團結一致、立場一致、看法一致」，別人怎麼挑撥分化不會得逞，一定會拆穿，也呼籲大家明天罷掉黃捷。

「用行動支持鳳山，用行動支持高雄！」江啟臣直說，面對民進黨政府鋪天蓋地不對稱資源投入，這場罷免不是一個議員的去留，而是小蝦米對抗大鯨魚。

國民黨主席江啟臣與近日申請入黨的媒體人趙少康驚喜同框！兩人透過預錄影片與民眾致意。（柯宗緯攝）

江啟臣說，認真民代應該專心市政，要監督政府不該雙重標準，面對不一樣的聲音只會打壓抹黑栽贓，面對不一樣的關閉電視台，面對公民行使公民權，也是照樣急進汙衊。

趙少康認為，只不過一個議員的去留，但民進黨大軍壓境，大總統都跑出來，很奇怪！大概擔心這塊骨牌掉下去，將來引發骨牌效應，明天成功表示民眾對民進黨不滿，他們怕這一點。

趙少康重申，適任的民代應該要守護食安，反對萊豬，不可有雙重標準，藍軍必須團結，「我們兩個坐在一起，團結一致、立場一致、看法一致」，別人怎麼挑撥分化不會得逞，一定會拆穿。

(中時 )