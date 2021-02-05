雞排妹闖記者會氣氛火爆 翁立友公司上演「調虎離山計」

翁立友喊冤稱受害者 避雞排妹當面對質

「雞排妹」鄭家純指控翁立友尾牙性騷風波，越演越烈，逼得翁立友不得不現身喊冤，含淚請求雞排妹告他，以還他一個清白，更強調自己從頭到尾都是受害人。不過稍早雞排妹也發出最新5點聲明，稱翁立友自稱是被害者，造成真正的受害者二度傷害，更強調她要的只是一個道歉！

雞排妹聲明全文：

針對今日翁立友先生舉辦記者說明會一事，為定紛止爭、消除猜疑，鄭家純小姐委託本人，向社會大眾說明如下：

1.鄭小姐之初心，是希望透過捐出案發當時的全部收益，來抗議當日遇到的困境，也想藉此呼籲大家重視「尊重」一詞，僅此而已。在後續發生了這麼多預料之外的演變後，鄭小姐今日到場，是為了尋求一個直接對話的機會。不想繼續被外界干擾、不想再被誰挑撥離間，只想勇敢的面對自己遇到的性騷擾事件，動機相當單純。

2.所謂性騷擾，只要有單方面的不舒服，即可成立，任何人都不應該為了「舉證困難」的理由而選擇忍氣吞聲或隱忍。在本次事件中，鄭小姐獨立的、主觀的性別寧靜遭到破壞，這就是毫無疑問「性騷擾」，沒有任何人具有評價對錯的資格，更沒有任何人有權利對被害人下指導棋。

回覆這個留言，為什麼其他藝人沒發聲？ 因為在場唯一的藝人，他搶先老闆一步，在台上伸手吃我豆腐了，不愧是噁男老闆的朋友，過程說明已貼在留言處。 這名歌手在台上對我說的最後一句是：「我一定要為了妳開一間公司。」 這句話隱藏的含義，越想越恐怖和感... 由雞排妹ili鄭家純發佈於 2021年1月30日 星期六

3.至於鄭小姐不提出告訴的原因，是因為我們相信這起事件可以是臺灣社會一個反思的機會，而不單單是一宗犯罪行為。翁立友先生雖然真心的認為自己從未有傷害女性的動作，但那些橋段、那些肢體接觸、那些理所當然的調侃，都會在某一天某一刻再次傷害另一個人。「社會」說可以，不代表「你面對的那個人」就一定可以，尊重每一個個體差異，才是真正的尊重。

4.所以，鄭小姐要的是一個道歉、一個示範，而不是更多社會資源的耗費，我們將不會對翁立友先生提出性騷擾告訴，但在追求改革「貶低性秀場文化」、「毫無根據的社交觸摸」上，相信鄭小姐不論受到多大的中傷，也不會停下腳步，因為這終究是一件值得做的事情。

5.最後，我們相當遺憾翁立友先生於記者會最後仍以「被害人」自稱，這對於真正的受騷擾者而言，是結結實實的二度傷害，是更嚴重的惡意。鄭小姐絕無憑空誣陷翁立友先生之動機，更不需要為了「感到被冒犯」而道歉。沒有人願意成為被害人，都只是不情願的深陷其中而已，期許我們的明天，都能更好。

(中時新聞網)