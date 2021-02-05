《陸戰隊時報》4日報導，美陸戰隊擬於2030年前，在太平洋新成立3支濱海戰鬥團(Marine Littoral Regiments)，以維持兵力駐留進而強化對中國大陸的嚇阻。

2020年1月，《美陸戰隊時報》首度披露濱海戰鬥團的概念；同年5月，陸戰隊宣布第1支濱海作戰團將設立於夏威夷，進而在最終拍板濱海戰鬥團的結構之前，驗證編組與運用，期間約3年。

在歷經實驗與兵推後，陸戰隊高層正尋求具體編成，以支援各個遠征前進基地作戰。陸戰隊戰鬥實驗室指揮官華森(Ben Watson)表示，2030年以前，陸戰隊最多能在太平洋地區成立3支濱海戰鬥團，首支濱海戰鬥團預計能在2023財年達到初始作戰能力(IOC)。

其表示，夏威夷的濱海戰鬥團由後勤單位、步兵營與砲兵連，而防空營則由夏威夷以外的單位抽調而來。陸戰隊正考慮，將設立於夏威夷卡內奧赫灣(Kaneohe Bay)陸戰隊基地的第3陸戰隊團，改為第3陸戰隊濱海戰鬥團。這意味著濱海戰鬥團將以小部隊之姿廣布於西太平洋區。

陸戰隊戰鬥發展司令部(Marine Corps Combat Development Command, MCCDC)指揮官先前曾表示，第2與第3濱海戰鬥團可能立足於關島或日本。華森強調，濱海戰鬥團的編組讓其在「任何封閉、競爭海岸地帶」，都能充分發揮，如巴爾幹半島、波斯灣、紅海或黑海。

儘管關於編成與規模的最終定案仍未出爐，陸戰隊仍評估濱海戰鬥團的規模約為目前步兵團的一半至3分之2之間。這意味濱海戰鬥團人數約1,800至2,000人，而第3陸戰隊團現有3,400人。

MCCDC日前聲明曾表示，濱海戰鬥團提供遠征前進基地多種加強排規模的兵力，使其能執行諸如長程反艦火力、戰機前進彈藥與油料補給，以及關鍵海上地帶的情報、監視與偵察，甚至是防空與預警。

MCCDC指出，陸戰隊正尋求使用聯合輕型戰術載具與多種反艦飛彈選項；與此同時，也將使用小型、長程登陸艇來加強戰術機動性。

(中時新聞網)