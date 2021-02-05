受到就業市場展現韌性與美國經濟復甦可領先全球其他主要經濟體的激勵，美元本周連連走升，周五亞洲匯市一度站上兩個月新高，並有機會創下三個月最大周線漲幅紀錄。美元轉強，金銀價格應聲回軟，金價跌破1,800美元支撐，創兩個多月新低。

追蹤美元對6大對手貨幣表現的美元指數周五亞洲匯市一度衝上91.60，創去年12月1日以來新高，但之後因獲利回吐賣壓湧現拉回，歐洲匯市壓低至91.38，貶約0.2％。

美元指數本周以來總計強升1％，很有可能創下11月1日以來周線最大漲幅。美元指數上周已反彈0.4％。

摩根大通日本市場研究部主管佐佐木指出，「與其他國家相比，美國經濟表現格外強勁，迫使美元空頭回補。」他進一步表示，美國近來就業與製造業指標都開高，而疫苗接種速度也比預期為快。

佐佐木還說，「美元這波走強的格局可能還會持續好幾周」，但之後的情勢比較難以預測，因為到時候歐洲與亞洲疫苗接種速度會加快，而且美國聯準會持續採行超寬鬆貨幣政策的承諾也會限縮美元的漲勢。

西太平洋銀行也持類似的看法，該銀行策略師發表研究報告指出，歐洲疫苗本季底前就會加快施打，美國超寬鬆貨幣政策的前景也會對美元帶來下壓，「美元只是再苟延殘喘一段時間，美元指數來到92時就要站在賣方。」

向來與美元呈反向連動的貴金屬行情近來則大幅回檔，紐約黃金期價周四一口氣重挫逾2％，並摜破1,800美元大關，最低來到1,787美元，創去年12月1日以來新低。周五則出現反彈，歐洲時段回升到1,808美元，上漲1％。

DailyFX策略師Margaret Yang表示，「由於投資人認為周四超跌，金價周五出現技術性反彈，不過在美元與債市殖利率走高下，金市整體展望仍偏空。」

白銀期貨價周五強勁反彈，每盎司來到26.76美元，大漲2％，不過與周一盤中所創下30.03美元的8年新高相比，短線重挫10％。

(工商 )