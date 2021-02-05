板橋26歲男騎士擦撞倒地 遭拖板車後輪輾過慘死 19:452021/02/05 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 板橋發生機車騎士遭拖板車輾斃交通事故。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（9日）晚間6時許，1名機車騎士行經新北市板橋區民生路新埔捷運站附近，疑先與其他車輛擦撞，倒地後遭駛來的聯結車右後輪輾過，不幸當場死亡，警方已封鎖現場進行調查。 警方初步調查，機車疑先與ubike發生擦撞，騎士重心不穩再與1輛公車碰撞後倒地，從後駛來的拖板車不及反應，當場輾過騎士頭部，救護人員獲報到場，確認騎士已死亡，經查騎士為26歲郭姓男子。 板橋發生機車騎士遭拖板車輾斃交通事故。（王揚傑攝） 警方到場拉起封鎖線，現由鑑識人員採證中，另已調閱附近監視器畫面並查訪目擊者，釐清事故發生原因。 蘋果車將出發 瞄準外送、無人計程車 穆斯克自爆 別買Tesla趕工車 (中時 ) #騎士 #機車騎士 #拖板車 #後輪 #疑先 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 不滿車手黑吃黑 詐騙集團毆打幫眾遭逮 17:322021/02/05 社會 電動車狂潮不止 燃油車退場倒數計時？ 04:102021/02/05 產業特刊 耕耘機肇逃 白河林初埤木棉樹1腰斬、2擦傷 19:212021/02/05 寶島 心繫癌夫恍惚 婦騎機上國道遭撞死留4未成年女兒 15:542021/02/05 社會 熱門股－力致 布局車用財報樂觀 04:102021/02/05 證券．權證 A7樂善生活圈機能大躍進 04:102021/02/05 投資理財 受惠汽、機車分期市場暢旺 和潤12月單月與第四季營收雙創2020新高 04:102021/02/05 產業特刊 欠稅1.6億脫產爽遊全球 車商遭管收 04:102021/02/05 地方新聞 減稅有感 貨物稅近五年減徵541億 04:102021/02/05 金融．稅務 新聞分析－補助制度化 產業才有後盾 04:102021/02/05 財經要聞 電動機車及時雨 北市補助來了 04:102021/02/05 財經要聞 社會熱門新聞 【日月潭船難】92人擠爆遊艇下秒右傾翻覆 57人溺斃史上最慘船難 - 社會 新北離奇命案 女子11樓墜下 竟壓死路過男子 2人送醫不治 - 地方萬象 丁寧弟李俊賢任天道盟分會長暴力討債 警攻堅逮25嫌 - 社會 防掉落物排除障礙 中警公總聯手導入緩撞車編組 - 社會 鳳山少女受害首發聲 公布霸凌6人全名：勿肉搜無辜人 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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