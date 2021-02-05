今（9日）晚間6時許，1名機車騎士行經新北市板橋區民生路新埔捷運站附近，疑先與其他車輛擦撞，倒地後遭駛來的聯結車右後輪輾過，不幸當場死亡，警方已封鎖現場進行調查。

警方初步調查，機車疑先與ubike發生擦撞，騎士重心不穩再與1輛公車碰撞後倒地，從後駛來的拖板車不及反應，當場輾過騎士頭部，救護人員獲報到場，確認騎士已死亡，經查騎士為26歲郭姓男子。

板橋發生機車騎士遭拖板車輾斃交通事故。（王揚傑攝）

警方到場拉起封鎖線，現由鑑識人員採證中，另已調閱附近監視器畫面並查訪目擊者，釐清事故發生原因。

(中時 )