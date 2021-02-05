桃園警察分局為辦理加強今年農曆春節連續假期交通疏導，維持行車順暢，預防交通事故，提升為民服務效能，舉辦寒冬送暖，還結合交通宣導，提醒民眾注意。

警方表示，桃園分局對於加強重要交通幹道及易壅塞路段之疏導管制作為，在假期前一周，加強年貨採購人潮、車潮之交通疏導：因應年節及連續假期前傳統市場、批發市場、購物中心、百貨公司等商圈及其周邊道路湧現之購物人、車，策訂相關交通疏導勤務執行計畫。

另外加強年節期間易壅塞路段之疏導管制，以「排除道路障礙、事故處理及加強違規取締」為原則，再輔以路口交通疏導指揮，保持「路口淨空」，維護往來人車交通秩序，並機動變更勤務時段，以即時因應各類交通狀況。

警方也說，加強旅運處所、廟宇、觀光景點、風景遊憩區及大型展覽會場交通整頓：對於桃園火車站、虎頭山風景休憩區、指標性廟宇、觀光景點、大型展覽會場等及其聯絡道路，加強交通秩序整理，維持行車順暢。

最後配合高速公路管制措施：國道2號高速公路南桃園交流道出入口易回堵路段，加派警力疏導，避免交流道周邊道路壅塞，影響主線車道順暢。

(中時 )