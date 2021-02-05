桃園市蘆竹警分局日前接獲報案，指海山路有迷途老人，為了能讓失蹤迷途者儘快返家團圓，歡渡好年，警方趕緊尋找，還因老翁家人不便，甚至載老翁返家。

外社派出所員警接獲報案指稱，在蘆竹區海山路上有迷途老人。警員何佳哲、尤健耀前往瞭解後，發現這位老翁正是家屬早上焦急報案協尋的失蹤人口。原來這名老翁一早就出門訪友，但是因為迷路，最後竟走到了蘆竹郊區的海山路。

由於員警一時聯絡不上家屬，於是便透過老翁居住地龜山區樂善里里長黃錦芳協助找人，幾經波折，最後終於聯繫上了老翁的兒子。可是由於老翁的兒子行動不便，無法前來帶回，因此熱心的黃里長受託後，便趕來派出所，與員警一同將老翁載返龜山家中，於年節前與兒子團聚。

蘆竹分局呼籲，家中有年長者，可向當地區公所申請配戴愛心手環，或是將姓名及聯絡方式縫繡於衣褲上，俾利識別聯絡。另外請多加關心身邊長者，倘發現有需要協助，請即撥打電話「110」報案，讓每個迷途的人，都能儘快回到溫暖的家。

(中時 )