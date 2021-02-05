國民黨立委許淑華。(圖/國民黨立院黨團臉書直播影片)

「神力女超人」國民黨立委許淑華現身罷捷之夜，她羅列無黨籍高市議員黃捷三大罪狀，愧對選民、愧對職務、愧對社會，也痛斥黃捷為萊豬不表態很可恥，希望明天迎接罷捷勝利，讓「這把火燒到總統府」。

許淑華表示，太陽花事件發生後，有個時代力量出現，標榜年輕有活力，號稱公平正義，走左派路線，這個新興政黨出來，當時在立法院區域選舉，不分區選票，囊括不少年輕人支持，黃捷也是代表時代力量，高雄人願意給年輕人機會，第一次選舉高票當選。

罷捷之夜擠入近千位支持者。（柯宗緯攝）

她痛批，黃捷短短時間，沒有在為選服工作作出努力，反而向下沉倫，就是人頭黨員事件，奇怪她拿了人頭黨員，到了雲林去做權力競爭遊戲，黨鬧翻後，被移送檢調，第一件事她就愧對所有支持的選民。

許淑華說，第二件事，黃捷當與時代力量鬧翻離開，應該更沒包袱，在議場裡面應該可以更監督政府，但沒看到，只看到她雙標質詢，在質詢前高雄市長韓國瑜時翻白眼不說，現在質詢高雄市長陳其邁竟「搭舞台」，讓他講政績。

許淑華也提到，黃捷非常可惜，用無黨籍身分問政，更應該更開闊為高雄人，鳳山人發聲，但是她在最重要的蔡政府開放來豬進口，地方議會訂定自治條例她落跑了，正因為準備加入民進黨，「非常可恥」。

她痛批黃捷，今天萊豬可以表達支持或反對，但逃避投票比贊成萊豬更可惡，不敢捍衛自己的立場，沒擔起政治責任。這就是愧對選民、愧對職務。

第三件事情就是許崑源議長事件，她認為，黃捷人前人後表現不一樣，先前看到她去告別式很感動、有情意，但近日在網路上發現她發言前後不一態度，對此感到非常訝異，直斥黃捷沒政治倫理、沒情沒意，非常負面示範，愧對社會。

許淑華痛斥，蔡英文用權力干預公民發起罷免活動，這理由就該站出來，鳳山鄉親站出來，向萬惡民進黨說不。高雄這幾天很熱鬧，大家連續「接力賽」，大咖來了，立委、議員出動，高雄好久沒這麼熱鬧。

她直斥，蔡英文用大軍壓境，這就是罷捷團體所說的「小蝦米對大鯨魚」，「她（蔡英文）想嚇唬誰啊」，現在我們小老百姓能夠用的只有選票而已，蔡連任後應該關心全球疫情，做好防疫工作很多，但她反而只會去看館長，他有比護理人員重要嗎？

「讓這把火燒到總統府」她說，明天的結果很辛苦，但不怯戰，還有下一站罷免，希望大家對明天關鍵時刻要有信心，明天一起接受勝利。

(中時 )