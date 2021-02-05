再過幾天就是農曆春節，靈鷲山持續關懷第一線防疫人員，2月5日到桃園市政府，致贈〈楞嚴咒〉平安掛軸及平安御守等心靈防疫法寶，祝福人人平安過好年。市府團隊感恩靈鷲山送暖，肯定宗教傳遞正向防疫的正能量。

新冠肺炎疫情嚴峻，全球環境艱難，除了做好基本防疫工作，靈鷲山開山住持心道法師說，疫情讓我們更珍惜生命，期許大眾以「心安」和「好心」面對，用善念、善行、善業，轉動共業災難，並扭轉地球災劫與現況，讓宇宙萬物、生態環境重新回歸平衡。

靈鷲山公關室主任涂彬海、顧問簡寶鋐、護法總會執行理事吳美金、靈鷲山慈善基金會副執行長陳世人、水陸法會勤務部陳鎮夷等人，到桃園市政府民政局致贈〈楞嚴咒〉平安掛軸、〈楞嚴咒〉平安御守及實用的佛足皂等心靈防疫物資，由民政局長陳靜航代表接受，期許桃園市民齊心防疫。副局長陳茹文、立委湯蕙禎也到場，感謝靈鷲山齊心挺桃園。

(中時 )