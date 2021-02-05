農曆春節將至，新北市新店區公所特別邀請社團志工與替代役男為獨居長者們發送年菜，由新店區長朱思戎帶領公所同仁與替代役男，前往獨居長者洪伯伯家中訪視，除關懷慰問並致贈年菜外，同時由替代役男協助歲末掃除及張貼春聯，藉此讓獨居長者提前感受年節氣氛及公所替代役男、志工們的熱情。

洪伯伯年屆花甲，自幼因發燒導致輕度視障，目前獨自暫住親友家，因日常生活無親友可協助照料，平日三餐由失能者服務協會提供送餐，逢年過節則由里長及食物銀行發送愛心物資，雖然身體上的障礙帶來許多不便和辛苦，但洪伯伯仍然憑藉堅毅的意志，認真生活，令人敬佩。

新北市新店區長朱思戎帶領公所同仁與替代役男，前往獨居長者洪伯伯家中訪視。（新店區公所提供）

新店區長朱思戎表示，公所辦理獨居老人送餐服務多年，由於春節年假期間，製餐單位以及送餐志工停止服務，為體恤本區列冊獨居長者孤獨無依，由公所採購年菜並於春節前夕安排替代役男歲末掃除。

另外結合新北市新店區健康關懷志願服務協會、新北市新店紳士協會、社團法人新北市失能者服務協會、新店區社團法人后谷慈航慈善協會與華山基金會所屬志工協助發送。希望獨居長者享用的不僅是年菜，更能嚐到其中的溫暖，也期盼藉此活動帶動社會大眾對弱勢族群的關懷與正能量。

(中時 )