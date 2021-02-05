台灣行動菩薩助學協會邁入第18年，幫助的學生累計上萬人次，發出去的獎助學金超過1.2億，行善獲各界愛心響應。（盧金足攝）

台灣行動菩薩助學協會常務理事、麗明營造董事長吳春山熱心搭起愛心平台，「祥瀧股份有限公司」與國立故宮博物院聯名「朕的年菜」與佛跳牆各30份，致贈給該協會偏鄉的學生，讓孩子們也可以好好享用一頓豐盛的年夜飯，與家人度過溫馨的過年假期。

疫情嚴峻，衝擊各行各業，公益單位捐款也大幅縮水，企業寒冬送暖，準備60份的家庭年菜，贈送台灣行動菩薩助學協會偏鄉孩子。

「暖了孩童的胃也暖了家人的心」，祥瀧股份有限公司董事長鄭瑤婷說，一起參與有意義的公益活動，感謝麗明營造提供管道，讓偏鄉孩子享受到美食，「朕的年菜」每道都有特別設計及規畫。

台灣行動菩薩助學協會理事長陳武華指出，祥瀧股份有限公司的鄭董事長、古蔭民副總經理、形象策略顧問股份有限公司總經理羅富美從中協調，以及相關人員的協助，讓該協會的孩子有機會享受豐盛的美食。

陳武華說，該協會成立邁入第18年，幫助的學生累計上萬人次，發出去的獎助學金超過1.2億，這是歷屆理事長努力的成果及眾人愛心捐款涓滴細流匯聚而成，疫情愈來愈嚴峻的2021年，憂心各界的捐款縮水，苦不能苦孩子，省不能省教育，盼各界在歲末收到年終獎金或紅包時，撥出一點金額捐助孩子，給自己新的一年有善的美好開始。

台灣行動菩薩助學協會祕書長游金洲指出，「祥瀧股份有限公司」贊助的30份「朕的年菜」及30份佛跳牆，將致贈給台灣行動菩薩助學協會助學的國中小偏鄉學童，包括彰化縣芳苑鄉芳苑國中、彰化縣芳苑鄉後寮國小、彰化縣二林鎮萬興國中、彰化縣二林鎮中興國小、彰化縣埤頭鄉合興國小、彰化縣大城鄉大城國中等六所學校。

校方都派員至現場表達感謝之意，希望在這愛的力量、善的循環之下，能夠讓偏鄉孩童在今年的農曆春節有不一樣的感受與體驗。

(中時 )