農曆新年快到了，家家戶戶也開始採買食物準備過年，有些人想在年節時輕鬆點，便會提早大掃除、除舊布新，但清潔其實也是有學問的，究竟要怎麼整理，才能將好運帶進家門，日本家居休閒網路雜誌「House of Emma」的主編、兼家庭主婦的桑子麻衣子，最近就分享5招旺風水的打掃方式。

1.打掃前後順序

今年運氣佳、一帆風順的人，掃地時應從玄關門口往屋內掃，意旨將好運留住，不過衰事連連且明年犯太歲的人，則應從最裡面的房間掃起，並由內往外掃，將霉氣掃出去。

另外，有些人為了環保與省錢，會拿舊衣物剪成抹布使用，不過在風水上並不建議這樣做，最好還是使用全新的清潔用具，寓意為「去舊迎新」。

2.廚房

廚房乃料理食物的地方，而在風水上，則代表健康，假若廚房堆積過多多餘用具，或不健康的食品，將會為身體帶來不好的能量。打掃時不僅要清潔碗盤與廚具，還得整裡過期或未開封的食物，及未使用過的廚具，建議可擺放清潔空氣的盆栽植物，為廚房帶進正面能量與好運。

3.窗戶露台

窗戶是重要的風水位置，據傳好運是透過窗戶進入屋內，不僅如此，窗也代表屋主的眼睛，假若未定期清潔窗戶，也會讓屋主看不清真相，一不小心就將貴人拒於門外，而窗戶附近的家具，也會影響氣場與能量，因此窗簾或露台，也別忘了清理。

4.衣櫃

衣櫃最容易積霉氣與負面能量，因此每逢年節，建議民眾重新整理衣物，釋放藏在衣櫃深處的負能量，並騰出新空間迎新一年的好運。

5.門外

屋內打掃後，屋外的空間也別忘記，假若家的門面破舊不堪，好運也可能被阻擋在外，所以建議民眾要整裡門外雜物，並換上新的踏腳墊，扔去壞掉的雨傘，而有裝設鐵門的住戶，也別忘了清理鐵門間的縫隙。

(中時新聞網)