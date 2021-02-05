情人節快要來臨了，現在已經不只是送巧克力當禮物的年代，因此從電商上觀察今年最流行的禮物趨勢就很適合，像蝦皮購物觀察，每年2月招桃花開運的小物銷售就會成長高達25%，可見不少人都有著急於脫單的心，而且情趣用品相關關鍵字如「飛機杯」搜尋人次更是有近1倍的成長，因此蝦皮也特別推出相關優惠；至於在Pchome上就以較容易入手的輕奢品最受歡迎，就連在奇摩超級商城上的精品也達業績翻倍成長。

蝦皮購物的CW逗豆鳥小夜燈，原價2000元，特價1880元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物觀察到今年的趨勢，特別推出了熱門情趣商品、招桃花開運小物等優惠，包括熱門商品再下殺69折，更加碼打造全方位情人節攻略，推出了「桃花桃花幾月開」專區集結招桃花開運小物全面下殺4折起，還有情人節禮物全面5折起優惠，而13日前於夢天堂消費就送趣味紅包袋，消費滿600元再送限量吉祥特色春聯。

PChome 24h購物的COACH 浮雕馬車LOGO兩用包，原價1萬6080元，10日前享特價4280元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物的MICHAEL KORS 滿版PVC對開短夾禮盒組，原價9400元，10日前享特價1980元。（PChome 24h購物提供）

PChome 24h購物站上1月的精品銷量較去年同期成長近50%，大多以4000元到7000元，COACH、GUCCI、PANDORA及ALUXE等輕奢品最受歡迎，而15日前祭出指定商品消費滿3888元即抽海洋拉娜熱銷乳霜，且18日前於全站單筆消費滿999抽北投麗禧溫泉住宿券，另外在28日前也推出優惠，像YSL、GUCCI等精品品牌下殺最低6折起、最高現省萬元。

樂天市場的優貨巴士情侶簡約個性戒指，原價1247元，特價998元。（樂天市場提供）

樂天市場的loveshop TORY BURCH 女款牛皮皮革水桶包，原價1萬1000元，特價4250元。（樂天市場提供）

樂天市場就發現情人節送禮、對表、情侶裝等關鍵字搜尋量，已較去年情人節前夕多出30%、訂單量也約有20%的成長，當中同樣也是以精品包的銷量在包飾精品類位居第一約50%成長、平均約3500元至8000元之間，因此也推出了相關的精品、情侶飾品等優惠。

Yahoo奇摩購物中心的BURBERRY 雙色帆布皮革邊小型肩背包，原價6萬5000元，19日前特價5萬7500元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

Yahoo奇摩拍賣的天然牛皮手工刻字鑰匙圈，特價200元。（Yahoo奇摩拍賣提供）

而除了奇摩超級商城上的精品也達業績翻倍成長以外，另外在奇摩拍賣的泡湯券銷量也飆增3倍，而近期《天竺鼠車車》動畫爆紅也帶動平台「羊毛氈」DIY材料熱搜量增1.4倍，成為新興的DIY情人選禮，同時也在奇摩電商上推出精選精品、美妝、流行時尚等情人禮物下殺3折起優惠，祭出滿3000送300等優惠。

(中時 )