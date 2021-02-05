中華籃協5日召開亞洲盃男籃資格賽選訓委員會議，籃協副秘書長李雲翔表示，這次開會目的，主要是跟委員報告當前僅剩7人可用，且找來律師跟委員解釋假如遭到停權時的後果，「8日我們必須提出12人名單，屆時就可確認是否參賽了。」

目前吳家駿、盧峻翔兩名璞園球員突然因傷退出，裕隆後衛呂濟而也因家人反對退出，九太中鋒吳宏興手指骨折，還能參加集訓的球員剩下黃泓瀚、陳兆豪、林任鴻、李漢昇、吳曉謹、陳昱瑞與蘇士軒7人，其中陳兆豪最近練球也受傷了。

「亞洲籃總要求我們必須在8日提出12人名單，而且規定每場出賽球員不能低於10人以下，這點我們當前就很難做到，」李雲翔說，「不過當前我們仍會確定機位機票，且在明天讓所有隊職員接受兩次核酸檢測，一切就等8日決定。」

李雲翔強調，籃協始終都以球員、教練與隊職員的健康安全當作第一考量，絕對不可能強迫任何人強行出賽，但從1月12日開始徵召球員開始，隨後1月19日就碰上PLG球員全部退出，1月30日才公布14人培訓名單，如今卻剩下7人了。

「我們當然很清楚假如遭到停權後果很嚴重，不僅不能參加國際賽，以後恐怕連以後國內聯賽想找洋將都不行，」李雲翔說，「可是我們一直在努力備戰，培訓球員人數卻越來越少，可以參加亞洲盃資格賽這個階段確實太過困難了。」

李雲翔語重心長指出，這次中華男籃除了面臨杜拜轉機時的感染風險，更可能在卡達杜哈感染新冠肺炎，「我們還特地調查過，台灣在中東地區都沒有辦事處，只在沙烏地阿拉伯有聯合辦公室，一旦有人在卡達確診，後果實在太嚴重了。」

(中時 )