台中市建築經營協會理事長賴柄源（左起）邀請台經院景氣預測中心主任孫明德分享全球經濟脈動與美中貿易戰最新情勢，俾使會員了解局勢、做好風險管控。（盧金足攝）

「台中的氣場很旺！」台經院景氣預測中心主任孫明德5日出席台中市建築經營協會大師講座時表示，台中的氣場很旺，台中這一年的房地產，拜大環境資金行情，疫情及政府打炒房，沒有像上次一樣衝擊房地產，反而是帶來利多，台中本身優越條件，產業群聚及新舊融合，加上區位與天氣優勢，台中整個房地產、建築業的市場有希望，而且「現在還是一個進行式」。

孫明德說，北部建商還有台商回台的資金，通常找的投資地點都是台中，台中是他們首選，北部工業區土地不多，其他地區可能交通不便，中部這邊的工業區招商引資奏效。

台中市建築經營協會理事長賴柄源今日邀請台經院景氣預測中心主任孫明德蒞會分享全球經濟脈動與美中貿易戰最新情勢，俾使會員了解局勢、做好風險管控。

孫明德表示，台中地區有大立光、台積電等科技大廠擴廠，繁榮速度快速提升購房意願，台中房地產發展大，可以從很上班族願意留在台中或來台中見出，台中本身就有很好的工作環境與條件，可以把人留下來，帶動整個房地產發展。

台經院去年11月舉行「2021年景氣展望與產業趨勢研討會」，重量級機構與學者分享國際經濟情勢、新冠肺炎疫情變化、美國大選分析。

賴柄源說，短短兩個月，情況又有不同，英法因新冠肺炎二次封鎖、拜登入主白宮，傳產業在去年底表現超過電子業，會員亟需專家解釋疑。

台經院指出，製造業部分生產線遷回台灣，台灣半導體產業成為全球先進製程的重鎮、綠能產業發酵，許多國外大廠赴台投資，帶動內需。新冠肺炎、現代生活型態帶起的「宅經濟」帶動倉儲物流、冷鏈物流倉庫的土地交易熱潮，都值得關注。

此外，鋼材與原物料價格走高，營建業的營業氣候測驗點持續數月走高後，在去年10月起轉為下滑，加上政府無預警出手打房，希冀建立自住型買方市場，房市未來走向仍有待觀望。

孫明德具總體經濟及產業研究相關經驗20年，2011年取得台北大學企業管理學系博士，目前擔任台經院景氣預測中心主任，自2003年進入台灣經濟研究院工作以來，先後進行中國經濟、兩岸經貿以及台灣總體經濟及中小企業發展等議題的研究，撐握經濟脈動。

(中時 )