為減輕產業衝擊，經濟部5日表示，由工業局轄管的62處工業區，配合「嚴重特殊性傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」實施期間，推動延長土地租金紓困措施，各事業有承租工業區內土地及國有房舍者，如營業額較同期衰退15％以上，可申請土地租金減收二成，期限延長至今年6月30日止。

工業局指出，工業區內產業以中小企業為主，自去年受到新冠肺炎影響，不少中小企業受衝擊，工業局也於去年4月推出「嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間工業區紓困方案」，透過將產業應繳納的維護費、土地租金、污水處理費等規費透過減收或緩繳方式，藉此減輕產業負擔。

由於工業區內產業型態以出口外銷為導向，在國外肺炎疫情仍嚴峻的情況下，仍有許多企業營收受到衝擊，為協助廠商度過難過，經濟部於今年1月核定將工業區紓困方案再延長至今年6月30日。工業局說，本次工業區紓困方案在土地租金減收方面，需由企業提出佐證於109年12月起營業額較同期衰退15%以上，才可申請租金減收20％，去年申請減收的企業在申請月份不重疊的情形下，仍可提出申請。

工業局也提醒，因為配合國家能源政策、能源法規執行期限、地方回饋承諾事項及相關優惠不重覆等原則，本工業區紓困方案針對再生能源發電業者或已經申請租金緩繳之廠商，不適用本次申請。提醒廠商在申請前，可以洽詢當地工業區服務中心確認是否符合申請資格。

(工商 )