戴德梁行5日表示，眾所矚目的台北市東區忠孝復興「Diamond Towers Luxury Apartments」鑽石塔，即將於2021年下半年度震撼登場，是東區商圈最近15年來，唯一釋出的高端購物商業空間，將引進新光三越百貨進駐，開創東區商圈新紀元。

戴德梁行表示，「Diamond Towers」都更實施者龍麟建設以及投資方山圓建設，傾盡全力，邀請日本建築大師-丹下憲孝Paul Tange親自操刀設計，並委託日本營建管理大廠大林組進行施工管理，以最高規格團隊打造台北市中心全新地標建築。

戴德梁行表示，Diamond Towers」三大棟31層樓的摩天建築群，建築外觀採鑽石切面玻璃帷幕設計，外牆選用與美國白宮同一規格的白色石材，建物氣勢除宏偉壯觀也具備了優雅的現代感，1到4樓為挑高6~7米精品商場，合計面積近4,400坪。

至於5樓，規劃為豪宅迎賓門廳及全棟公共設施（空中游池、健身房、宴會廳等）；6～31樓則是豪宅住家，為台灣罕見超高級住商混合大樓，享有開闊景觀，居高臨下，俯覽都市繁華，披靡東京，香港，紐約頂級摩天大廈。

戴德梁行表示，東區商圈為台北市正核心位置，擁有便捷的交通運輸系統及強大的人流，一直是台北最熱鬧的商業地段，知名百貨、精品旗艦店、珠寶首飾、餐廳、大型藥妝連鎖、時尚服飾、影城等，紛紛設立於此，而「Diamond Towers」更是東區商圈15年來唯一釋出的高端購物商業空間，

自委託戴德梁行辦理招商作業以來，吸引了多家百貨業者積極接洽，經過長時間的協商跟談判，最終由新光三越憑藉著國內百貨龍頭的經營實力及強大的品牌力獲得龍麟建設的青睞。

「Diamond Towers」與新光三越的結合，將為最熱鬧的東區商圈導入更豐富多元的流行元素，更精緻時尚的高端品牌，為消費者及周邊住戶創造全新的消費體驗，讓東區商圈煥然一新。

(工商 )