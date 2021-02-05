台中一名陳姓男子，透過網路認識女子佳佳（化名），某次兩人視訊聊天，陳男偷偷錄下佳佳的私密裸露畫面，事後將影片傳到知名論壇，剛好一名認識佳佳的網友發現，影片主角竟是好朋友，趕緊告知佳佳，陳男的變態行為因此曝光。

根據判決書，某次陳男與佳佳用視訊聊天，沒有經過對方同意，偷偷用手機錄下佳佳袒胸露乳、私密部位，還有像是撫摸自己胸部、搖晃屁股等非常隱私的畫面，之後將影片傳到論壇，讓不特定網友點進來觀看，幸虧被佳佳朋友看到，佳佳得知私密視訊遭偷錄，氣炸提告陳男。

法官審理此案時，認為陳男未經佳佳同意，竊錄影片已經嚴重毀損對方名譽，審酌陳男對犯行坦承不諱，且與佳佳達成和解並已賠償20萬，對方也同意原諒，願意從輕量刑給予緩刑。

經台中地院判決，依犯竊錄非公開活動及身體隱私部位罪，處以有期徒刑2月，又犯散布竊錄之非公開活動，及身體隱私部位內容罪，處以有期徒刑4月，合併應執行有期徒刑5月，緩刑2年。

(中時新聞網)