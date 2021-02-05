國際新冠疫情未歇，疫苗成為外界關注的關鍵，世界衛生組織（WHO）日前公布第1批COVAX疫苗分配清單，中央流行疫情指揮中心表示，包括台灣在內的8國，可分到130萬劑AZ疫苗。對此，國民黨立委、黨團書記長鄭麗文今(5日)在臉書痛批，台灣現在只等到AZ疫苗，數量少的可憐，連第一線醫護人員施打都不夠，「蔡政府在玩台灣人的命嗎？ 」

鄭麗文5日在臉書質疑，這半年，衛福部長陳時中說詞反覆，始終說不清楚到底什麼時候能拿到疫苗、拿到多少疫苗，從最初告訴國人的今年第三季疫苗覆蓋率達6成、接近1500百萬劑在手中，到應該可以6月開打、配送卡關、怪罪大國超買壟斷，今天最新情形，疫情指揮中心敲鑼打鼓告訴大家，我們「終於」將和其他幾個國家共享130萬劑AZ疫苗。

鄭麗文認為，疫苗數量和施打時間，遠遠低於陳時中先前告訴國人的資訊，果然對蔡英文政府期待越高、失望越深，拼命大內宣、自稱超前部署的蔡政府，對比新加坡、以色列，「台灣現在只等到AZ疫苗，數量少的可憐，連第一線醫護人員施打都不夠」。

因此，鄭麗文要總統蔡英文、陳時中說清楚講明白，告訴全國人民為什麼台灣買不到疫苗？因為用意識形態挑疫苗?因為民進黨政治力的拉扯，導致疫苗頻頻破局?因為忙著騙國人有本錢等、我ok你先打? 還是因為疫苗談判代表不夠力、談判經驗不足?

最後，鄭麗文認為攸關全民、經濟、產業生死的搶疫苗大戰，其他國家由總統或總理親自搶購疫苗、奪命連環扣，勢必搶到疫苗，「蔡英文不要只關心高雄市議員黃捷、不要只在乎挺萊豬，應該趕快做正事、指揮購買疫苗！」

(中時新聞網)