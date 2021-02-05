新冠肺炎疫情嚴重肆虐全世界，中國的野味飲食文化也深受抨擊，然而依舊有部分人群仍禁不住嘗鮮。有網友近期爆料湖南永州市場販賣現宰活貓，引起網友熱議，有中國網友氣憤表示：「野蠻人的菜單！」

隨後貓屍被丟到籃子裡秤重，秤完就拿出去拔毛。（圖／擷取自微博）

綜合陸媒報導，一名湖南網友爆料，他去逛永州市場時，竟意外發現有商販毫無顧忌地現宰活貓，當下打了舉報電話反映，然而即便執法人員來過現場，隔天店家依舊照常營業，該網友氣炸，再次向相關單位檢舉，直到後來輿論發酵，店家為了避風頭，將現場上百隻病貓移往別處，有關單位才動作慢吞吞地展開調查。

有網友爆料，永州市場竟有商家販售現宰活貓，相當殘忍！（圖／擷取自微博）

網友直言，宰殺野貓的現場相當殘忍，店家會先用大鐵夾將貓夾出來，再拿一根棍子將貓的頭骨敲碎，接著丟到籃子裡秤重，秤完再抓出去拔毛。

中國網友對此氣憤表示：「別拿雞鴨魚肉來槓了！國家根本沒有關於貓狗肉的檢疫標準，來歷不明的不怕吃死嗎！」、「貓身上沒什麼肉，並且也不好吃，這種都特麼是到處蒐集買來的流浪貓」、「之前舉報的時候幹嘛去了？現在為何又去整治去了？媒體幫你們當地監督去了，烏紗帽看的太重了吧！典型的賴政瀆職！」、「我的天，看一眼心裡都難受的不行，根本不敢點開視頻看！」

(中時新聞網)