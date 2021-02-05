新光三越台南新天地花1個多月改裝，今（5日）迎來「美麗市場」全新開幕，重新詮釋主婦食尚，融合美學與市場帶來專業嘗鮮體驗，提供生活與採買的美麗空間，質感選食一次購足。全新的裸賣專區是一大亮點，首度導入果乾、油品和咖啡等商品，凡自備容器於該區消費滿100元，可享95折優惠。

新光三越台南新天地美麗市場有全新的裸賣專區。（新光三越提供）

美麗市場OPEN KITCHEN不定期舉辦以食材為核心的知性講座，從產地介紹、選物到烹調示範如何料理出美味佳餚；還有微醺之夜邀請酒類專家及侍酒師主持，品酒品飲，教學結合起士、肉品、或巧克力甜點等，讓更多人體驗品味生活。

近百年製麵技術專業的「三津麵舖」進駐新光三越台南新天地美麗市場。（新光三越提供）

店內還有4大全新話題品牌，包括實地拜會世界知名酒莊，提供超過380款酒品的「大宅酒窖」；集合各式頂級進口食材，如義大利產地直送的「VT維吉妮松露」與日本岡山隱藏版美食的「奈義和牛」；堅持職人手作的台中人氣名店「雙木林」，與近百年製麵技術專業的「三津麵舖」；以天然無毒、高品質營養為主打的城市農場，獨家推出「蔬食樂」等專櫃。

新光三越台南新天地美麗市場OPEN KITCHEN不定期舉辦以食材為核心的知性講座。（新光三越提供）

5日至16日當日持貴賓卡累滿1000元，可獲1個「美麗市場購物袋」；生鮮3櫃持貴賓卡消費滿2000元，送1盒「一口烏魚子60g」，送完為止；5日至21日持貴賓卡消費滿688元有機會抽電影票、禮券、超市暢銷品等獎。

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(中時 )