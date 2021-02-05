屏東縣民公園5日晚間熱鬧開園。(林和生攝)

屏東縣民公園5日晚間熱鬧開園。(林和生攝)

屏東縣政府將荒廢27年的台糖舊紙漿廠遺構活化再生，融入全新的殺蛇溪水岸藍帶與綠帶，園區總占地20公頃，複合歷史、人文、生態、景觀、水岸等特質的「屏東縣民公園」正式啟用，成為一處以工業遺構為核心，複合水岸廊道的園區，未來將成為屏東新地標。

屏縣府5日舉辦「屏東縣民公園」啟用典禮，縣長潘孟安表示，縣民公園完工不僅是新一座絕美公園的啟用，更是屏東市蛻變的起點。

潘孟安談到，位在殺蛇溪畔的縣民公園原是工業紙漿廠的所在地，27年前關廠後就淪為廢墟，在6年前自己騎單車巡視鐵路高架化時行經此地，赫然發現一片閒置空間是阻礙屏東發展的重要關鍵，為此縣府與台糖磋商，突破用地取得的困難後，立即著手一場關乎屏東城市再造的重大工程。

這場長達5年多的城市再造，過程相當艱辛，例如殺蛇溪整治工程施工時，原本預期平坦的綠廊，卻意外挖到過去紙漿廠備料的地坑與廢水沉澱池，經審慎評估與討論後，決定重新賦予新生命，讓縣民能有爬梳城市演進的場域。

改造後的縣民公園，設計上刻意保留斑駁牆面，展現工業遺址的時間質感，並施以耐厚鋼板雕塑舊糖廠與紙漿廠的模型，讓民眾得以回溯屏東百年來的製糖風貌；而殺蛇溪採大面積退堤設計，打造鏡面水池、鄰水步道、低水護岸等近水空間。

獨特設計，創造銜古接今的全新地景，讓舊工業遺址以多元生態的休閒體驗樣貌再生。

(中時 )