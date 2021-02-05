台北富邦勇士完成連續3周的客場征戰，將在新春開工的首周，也就是21日回到主場和平籃球館，與台灣大哥大攜手打造「英雄聯盟：激鬥峽谷」主題日，讓球迷縱身一躍進入激鬥峽谷的世界，感受貫穿勇士主場的遊戲體驗！

「英雄聯盟：激鬥峽谷」於2020年12月正式公測後，廣受玩家們喜愛，持續佔領雙平台APP遊戲類下載排行榜前五名。遊戲開發團隊在新春2月也決定來點不一樣的，正式推出觀戰模式與對戰重播，讓玩家可以重播對戰畫面，就像球賽的replay一樣，精彩動作不再成為漏網鏡頭。

同時為了歡慶農曆年，遊戲內將舉辦「新春喜獸」活動與推出全新情侶檔英雄「剎雅」與「銳空」，陪玩家和球迷們一起好運犇放，峽谷團戰爽拿豪禮！新年後的首個假日，英雄們也將在21日前進和平籃球館，與勇士會合一起捍衛主場！這場賽事也將由台灣大哥大總經理林之晨擔任開球嘉賓，帶領全場開拓這趟旅程。

「英雄聯盟：激鬥峽谷」主題日，勇士準備了眾多豐富的互動遊戲和好禮，球迷們進場就有機會獲得英雄聯盟或勇士籃球隊的手機泡泡支架贈品，數量有限，送完為止。一樓的遊戲區包含「勇士出任務-艾希接班人」和「勇士出任務-跑吧！提摩」，分別考驗參賽者的投籃準度和敏捷速度。中場活動則是舉辦「給我一個Logo Shot！」，5名挑戰者於球場中圈依序投籃，首位破網的挑戰者將獲得Samsung Galaxy S20+手機和英雄聯盟：激鬥峽谷全球限定主堡尖碑手機座！

歷經1個多月、連6場客場賽事，富邦勇士在21日回到主場，將在「英雄聯盟：激鬥峽谷」第6度交手新竹街口攻城獅。本場票房幾近售罄，僅剩不到100席，想爭睹英雄本色的球迷們，請趕快搶票入場！

(中時 )