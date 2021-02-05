服裝設計大師林國基幫華山送年菜給獨居老人 21:062021/02/05 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 知名服裝設計師林國基（左）今（5日）協助到台西送年菜給獨居的長輩。（華山基金會提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華山基金會雲林縣站1日起逐一把募集到的年菜組合送到獨居長者家中，服裝設計師林國基老師今（5日）協助到台西送年菜。 林國基昨晚連夜南下，今一大早與台西藝術協會理事長丁仁桐一同和志工送年菜，包括香腸、香菇、麵線、年糕等應景年菜，並為長輩戴上義工手織的多功能保暖套。 華山基金會雲林區縣站長楊舒婷表示，愛心民眾捐贈給雲林縣獨居長輩的年菜，從2月1日起送出，9日前全部送達。 台電送愛到坪林偏鄉 關懷獨居長者 台灣行動菩薩助學協會愛的回響 獲「朕的年菜」助偏鄉童 (中時 ) #林國基 #送年菜 #年菜 #雲林 #華山基金會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歲末送愛 南市議員連續7年千份雞湯送貧戶 13:572021/02/05 寶島 送愛到偏鄉 祥瀧贈行動菩薩協會「朕的年菜」 15:212021/02/05 生活 墾丁福華關懷獨老22年不間斷 今年再致贈自製口罩 21:372021/02/05 寶島 東豐快二階環評通過 拚2026年完工 04:102021/02/05 地方新聞 遊樂園祭優惠 搶過年國旅商機 04:102021/02/05 產業．科技 影／馬英九拍賀歲片買年貨 跳舞唱歌樣樣來 大嘆：我容易嗎我 17:482021/02/05 政治 重生30年 振興換心人創亞洲紀錄 04:102021/02/05 社會新聞 關懷獨居長者 新店公所春節前夕致贈年菜 19:572021/02/05 生活 凱基證寒冬送愛心 助弱勢家庭過好年 04:102021/02/05 全球財經 台新Richart數位紅包傳溫情、過好年 18:462021/02/05 財經 春節疫情緊繃 電商業年貨、麻將、線上點燈賣翻 18:312021/02/05 財經 寶島熱門新聞 台東女中彩繪多良部落 居民驚呼：好像誰的阿嬤！ - 寶島 金門3萬失款無人認領 轉捐家扶助弱勢兒童 - 寶島 櫻花主題新公園 中和秀山公園遊戲場翻新啟用 - 寶島 全島走透透 楊鎮浯慰勉打火兄弟和環保英雄 - 寶島 蔡其昌幸福小紅包亮相 背後隱藏中職小彩蛋 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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