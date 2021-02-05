華山基金會雲林縣站1日起逐一把募集到的年菜組合送到獨居長者家中，服裝設計師林國基老師今（5日）協助到台西送年菜。

林國基昨晚連夜南下，今一大早與台西藝術協會理事長丁仁桐一同和志工送年菜，包括香腸、香菇、麵線、年糕等應景年菜，並為長輩戴上義工手織的多功能保暖套。

華山基金會雲林區縣站長楊舒婷表示，愛心民眾捐贈給雲林縣獨居長輩的年菜，從2月1日起送出，9日前全部送達。

(中時 )