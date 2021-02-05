為破除謠言，玉晶光趕在開春就宣布狂撒20.98億元購置機器設備，拿出實際行動證明「對前景看法樂觀」所言不虛。

號稱純度最高的蘋果概念股玉晶光，拚2021年業績成長火力全開，一開春就忙著蘋果新機送驗證，據悉玉晶光繼去年拿下廣角和超廣角雙鏡頭後，信心大增，今年連長焦鏡頭也同步送認證，儘管驗證結果要等到4、5月才會出來，玉晶光口頭上也說，一切都要等到結果出來才知道，但據了解狀況的法人表示，「目前認證進度都很順利」。

看好今年有望在新機鏡頭扮演要角，玉晶光少見在一開春就宣布新的資本支出，玉晶光5日經董事會通過20.98億元資本支出，主要是為了因應公司未來營運發展、產能擴充、製程精進及設備汰舊換新等需求，將用以取得供營業使用之重大機器設備及廠務設備。

玉晶光去年資本支出近60億元，創下歷年新高，相較於去年，今年剛通過的20.98億元僅佔三分之一，玉晶光表示，這僅是按目前的需求擬具的預算，未來若有需求，不排除會再增列。

玉晶光趕在開春就宣布擴產計畫，市場認為與中資天風證券知名分析師郭明錤不斷唱衰玉晶光有關。

事實上，在玉晶光宣布新的資本支出前一日，郭明錤才又在最新出爐的研究報告中唱衰玉晶光，直指中國的舜宇光學在未來數年內，蘋果訂單可望快速成長，蘋果鏡頭供應鏈競爭將加劇，面對同一競爭對手，憑藉著技術能力的大立光長線仍具投資價值，但玉晶光前有大立光憑藉著顯著技術優勢發動的價格戰，後又有舜宇光學追兵在後，恐有訂單被分食的隱憂，並大膽預言玉晶光取得iPhone 7P長焦鏡頭訂單的數量，可能會低於市場預期。

再度遭到空襲的玉晶光5日股價再度腿軟，盤中反攻500元整數關卡失利後，股價一路向下，終場還以最低價477元作收，下跌4.12％。

針對法人一再點名，玉晶光也很無奈，不過法人表示，玉晶光敢在年初就公開表態擬增列資本支出，意味著對蘋果單的掌握度應該不低。

(工商 )