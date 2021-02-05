名列全球4大會計師事務所的德勤遭其大陸員工舉報違規，引發大陸財經界與網民熱烈議論，登上大陸社群媒體微博的熱搜排行榜，同時也轟動了大陸多個外國企業社群。舉報人洩漏的資料顯示，德勤在審計過程中未執行重要審計程序，放任造假憑證，違反審計法規。其違規審計作業因涉及多家上市公司，舉報人已提供資料向大陸、香港、美國的證券監管機構舉報。

據《多維新聞》報導，一份以「群發PPT舉報違規」的網文近日登上大陸微博熱搜排行榜，這份資料疑似來自德勤華永會計事務所北京分所的一名員工，他將一份55頁的PPT群發公司郵件，舉報其在公司工作4年期間各種不合規的人和事，引發輿論熱議。

根據這份PPT資料顯示，舉報人以自己舉報和轉述他人的方式，舉報了德勤在審計過程中「放飛機」(放水)，執行抽憑程式有違規行為，案件涉及中國外運、博奇環保以及曾因虐童事件聞名的紅黃藍3家上市公司。放水的具體方式包括在審計工作中未執行重要的審計程序，在底稿上註記未做過的審計程序。

網上流傳的舉報德勤會計師事務所違規PPT檔案，事件在網絡上引發熱議，還登上微博熱搜。（圖／網傳舉報資料截圖）

舉報德勤弊端的員工製作的PPT極為精美，讓網友讚嘆「PPT做的好是硬手藝」、「50幾頁全都是乾貨，證據鏈+邏輯+結構 respect」。（圖／網傳舉報資料截圖）

舉報員工表示，德勤管理層的作為已逾越審計專業的道德底線，做為審計從業人員，有義務將所知道的公之於眾。

德勤是全球4大會計師事務所之一，在全球各地與會計審計相關的機構形成大型專業審計網絡，包含總數多達15萬名的專業人士，在審計、稅務、企業管理諮詢和財務諮詢等4個領域為大型企業、公共機構等提供專業諮詢及審計服務。

報導說，舉報人提供的違規資料主要以紅黃藍公司審計程序為主，該公司初創於1998年，有400餘家學前幼稚園。2017年曾爆發轟動大陸的「紅黃藍虐童事件」，該幼稚園內老師遭控以扎針、餵食成分不明藥物管教幼兒的惡性事件，引發了社會輿論聲討。舉報人提供的資料也以2017年為主，指控德勤的審計工作放水，同時放任造假憑證過關。

舉報人提供的資料顯示，涉及舞弊的員工包括事務所內高級經理、高級審計員，甚至連合夥人也參與其中。相關舉報材料、資訊已由舉報人提交到中國證監會、美國證券交易委員會、香港證監會等監管機構。

據《香港經濟日報》引述德勤發表的聲明說，已留意到網上流傳關於德勤北京的審計項目質疑，公司將「嚴肅對待所有投訴」，現時已設立獨立專家團隊全面進行內部調查，尚未發現任何證據影響審計工作的充分性。

此事件仍在網路中持續發酵，一些網友表示「不止是德勤，其他3家會計事務所同樣有此類問題」，「這種問題確實需要整治，但也不是短期內通過懲罰事物所幾個人就能解決的」。

報導說，德勤被員工舉報違規事件的發生揭露了中國在經濟急速發展之下所隱藏的弊端，這其實也是中國資本市場發展的縮影。而如何規避此類現象的再次發生，對快速發展中的中國來說無疑是一種考驗。

(中時新聞網)