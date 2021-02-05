中廣董事長趙少康近日表態有意願參選國民黨主席，惟期間過程卻遭到綠媒《自由時報》提前獨家揭露，讓趙少康不滿懷疑「國民黨有內奸」。對此，遭捲入的許淑華4日受訪表示，「牽線黨主席」和「與江啟臣密謀」這2件事根本沒發生過，且「佳芬姊並不曉得這幾場飯局存在」。

國民黨立委許淑華、前高雄市長韓國瑜。(圖/本報資料照)

《自由時報》總編輯鄒景雯撰寫特稿，指稱韓國瑜女兒韓冰、立委許淑華是韓趙結盟的最早「引線人」，撰文鉅細靡遺描述協商過程，也提到三方會面的消息保密到家，黨內並不知情，消息一出引起政壇譁然。

中天節目主持人 王又正(左)、國民黨南投立委 許淑華(右)。(圖/中天新聞畫面)

許淑華4日接受《中天》政論節目「正常發揮」主持人王又正電訪，談「國民黨內鬼洩密案」，受邀出席的還有國民黨文傳會副主委鄭照新、資深媒體人陳揮文。

王又正先是問許淑華，「就妳所知，有沒有可能某一場會面中，有目前沒在檯面上的人出現？」，許淑華肯定回答，「沒有，她也不傾向『外力監控』說法」。

許淑華認為，這次爆料消息的人，可能是國民黨內部人士的機率比較高，她和許多政治人物一樣，手機都有被正常/非正常監聽，特別是在選舉期間，但「消息是否是從被監聽人對話得知」，她不知道。但她強調，自己長期在南投耕耘，不了解黨內的是是非非和媒體圈生態。對於《自由》特稿點名她和韓冰影射「夫人幫干政」，許淑華說，她也很納悶，自己也不清楚。

王又正推理後則認為，該篇特稿的重點指向，不是韓冰、也不是許淑華，而是在韓國瑜夫人李佳芬，扯許淑華跟韓冰，只是為了傳達「李佳芬的角色」介入韓趙結盟，是不合理的，凸顯「夫人干涉國民黨政，捲入宮廷鬥爭」。

前高雄市長韓國瑜與夫人李佳芬。(圖/本報資料照)

但許淑華尷尬回應，「佳芬姊並不曉得這幾場飯局，也沒在管這個」，且飯局也沒聊到黨主席一事，許淑華還說，她對於特稿中指她「牽線黨主席」一事，她覺得很牽強，特別是被派和韓冰與江啟臣密謀，這也是「根本沒發生過的事情」，這2件事都讓她覺得很奇怪。

最後，王又正也詢問許淑華「李佳芬近況」，許淑華則透露，因佳芬姊父親近日去世辦完告別式，而在父親生前，父女倆感情也非常好，因此她這陣子非常傷心難過，近日都是在家調適，她和韓市長感謝外界關心。

(中時新聞網)