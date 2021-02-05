亞洲天王周杰倫前陣子出席監製電影《叱吒風雲》首映會，罕見和老婆昆凌公開同台，但他平常沒有忌口又愛喝奶茶，疑似幸福肥胖到粉絲都快認不出來，和健身時的外貌落差不小，還被笑不是「周董」而是「周腫」；最近周杰倫新拍攝的廣告曝光，整個人瘦了不止一圈，讓網友不禁笑說「明星都是胖著玩玩」。

藝人為了工作維持體態不容易，有的還因為作品需求忽胖忽瘦，不久前周杰倫才被笑幸福肥到認不出是天王，近日他代言的產品廣告曝光，直接打臉那些取笑他的人；畫面中周杰倫穿著英倫風的黑色大衣，整個人看起來不僅瘦了，外型也更顯得清爽帥氣，狠甩「周腫」稱號做回「周董」。

周杰倫近況曝光，整個人瘦了一大圈。(圖/ 摘自微博)

周杰倫忽胖忽瘦的狀況，也讓一些多年支持他的鐵粉很擔憂他的身體健康。(圖/ 摘自微博)

大票粉絲也熱情轉發男神重回顏值巔峰的照片和影片，紛紛留言大讚，「成功展現了什麼叫做『胖著玩玩』」、「這次的妝髮看起來比之前更瘦的時候還加分」、「看完廣告，周董瘦了不止一圈吧」、「鐵粉不在意顏值，只希望周董注意身體」、「胖瘦都喜歡」、「杰倫都瘦了，我還胖著呢」、「記得周董發福新聞才幾天的事情，胖瘦切換自如？」。

1月中旬，周杰倫出席電影《叱吒風雲》首映會，外型看起來圓了不少，發福模樣紛紛被網友揶揄，連早年和他合作電影《頭文字D》的杜汶澤也忍不住截圖發文，開玩笑說，「這個難道就是傳說中的『秋名山肥仔車神』？」。

(中時新聞網)