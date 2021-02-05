台灣在蓋亞那設置台灣辦公室，宣布後不到24小時，即因對岸施壓，而片面宣布終止設處協定。資深媒體人陳揮文表示，大陸和蓋亞那是有邦交關係，台美就大內宣、大外宣。

陳揮文在《飛碟晚餐-陳揮文時間》節目中認為，這是外交的醜聞、大笑話，1月11日我國和蓋亞那簽約成立台灣辦公室，2月4日消息曝光。大陸和蓋亞那是有邦交關係的，台美就大內宣、大外宣。

陳揮文指出，去年我們在索馬利蘭成立台灣代表處，兩者差異在哪？外交部表示代表處和辦公室的意思是一樣的，陳揮文認為，兩者完全不一樣，索馬利蘭成立的台灣代表處為Taiwan Representative Office，而要在蓋亞那成立的台灣辦公室則是Taiwan Office，少了Representative（代表），意義差十萬八千里。他認為外交部說謊，有政府會說謊。

蓋亞那外交部長說，台灣辦公室是投資用的，台灣不是獨立國家。陳揮文指出，這是外交的勝利嗎？蓋亞那外交部次長說，這件事大陸是知情的，美國沒有涉及蓋亞那的決策。陳揮文認為這也是說謊，外交是維護國家的利益，連美國在蓋亞那的大使館、在台灣的美國在台協會(AIT)都興奮地出來講，請問這件事干美國啥事，美國到底在高興什麼？美國要防堵的是大陸，台灣處在中美兩強夾擊之下，蓋亞那也言不由衷。

陳揮文質疑，1月11日就簽約，為什麼到2月4日才公布？中間隔了一個月，在等什麼、在怕什麼？一宣布要在蓋亞那設台灣代表室，大陸就打壓，這也是民進黨和獨派要去面對的。若真的推台灣獨立，就會遇到類似這樣的狀況，當真正推台獨所遇到的打壓，一定會比這個強千百倍，甚至引發戰爭都有可能。

陳揮文強調，他非常不同意民進黨政府在川普和拜登交接後，還在玩這種外交戰，在蓋亞那成立辦公室是沒有意義的，我們剩15個邦交國，跟大陸打外交戰是打不贏的。

(中時新聞網)