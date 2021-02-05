公平會於2020年11月初以附負擔方式審核通過大豐電、台灣寬頻通訊(TBC)公司之間的併購合作，亦以附負擔核准大豐電大股東戴永輝取得TBC上層管理公司Dynami Vision的65％股權，但戴永輝以個人名義收購TBC所屬APTT信託基金之管理公司股權案，NCC尚在審查中，NCC主委陳耀祥5日拋出「變化球」，他表示，NCC希望TBC從新加坡下市回台。

陳耀祥說，大部份NCC的委員都有這種想法，但目前沒有針對該案召開委員會議討論，不過態度會朝此方向。他強調，TBC不一定要回台上市或回台公開發行，但要在國內、是本國公司，並透露「用附附款方式是監理很重要的角色」，言下之意，即便TBC案獲NCC審核通過，NCC也會以附負擔要求TBC回台上市或回國成為本地公司。

TBC是在2013年當年的大股東麥格理集團，將旗下基金投資台灣寬頻的股權，與其在其它國家持有有線電視系統台股權的基金，合併為亞洲付費電視信託基金(APTT)，並赴新加坡上市，成為國內有線電視系統業者境外上市案，NCC也在2013年審核通過該上市後，成為國內有線電視赴境外申請上市首例。

大豐電大股東戴永輝在2020年2月透過大大數位匯流公司，以市場推估約新台幣不超過10億元，收購亞太電信董事長呂芳銘所成立的Dynami公司65％股權，2020年年中，新加坡交易所正式公告，TBC上層APTT信託基金辦理 25％現金增資，戴永輝再取得APTT增資後14.427％股權，取代淡馬鍚成為最大單一股東，加上戴永輝之前收購亞太電信董事長 呂芳銘在APTT信託管理公司65％股權，等於掌控了TBC上層最大股權及經營權。

戴永耀收購APTT信託基金股權案，NCC尚在審查中，陳耀祥5日拋出NCC未來審核該股權收購案的「風向球」，讓市場相當意外，未來NCC若以附負擔要回求TBC從新加坡下市、再回台上市或回國，過程將十分繁瑣。

(工商 )