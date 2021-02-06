法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間5日11時（台灣5日晚間7時），全球至少228萬5334人死於2019冠狀病毒疾病，至少1億484萬8470例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今全球至少有6386萬3800人被認為已康復。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括俄羅斯、西班牙和英國等3國的統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

全球4日通報新增1萬6136人病歿、51萬1406起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為美國（5282死）、墨西哥（1682死）與巴西（1232死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計45萬5875人病故、2667萬9633例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（22萬8795人喪生、939萬6293例確診）、墨西哥（16萬2922人喪生、189萬9820例確診）、印度（15萬4823人喪生、1080萬2591例確診）及英國（11萬250人喪生、389萬2459例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，比利時是死亡率最高國家，每10萬人就有183人染疫喪命；接下來依序為斯洛維尼亞（172人）、英國（162人）、捷克（159人）及義大利（149人）。

從區域來看，歐洲累計76萬2486死、3417萬3922例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計61萬11死、1930萬7659例確診；美國和加拿大共計47萬6362死、2747萬2057例確診。

亞洲共計24萬3228死、1538萬4394例確診；中東地區共計9萬8679死、485萬79例確診；非洲共計9萬3623死、362萬8597例確診；大洋洲共計945死、3萬1768例確診。

(中央社)