「雞排妹」鄭家純自爆性騷風波，在今(5日)達到最高潮，因為雞排妹說到做到，真的在下午準時現身翁立友聲明會，打算與翁立友直接面對面對質，可惜兩人最終還是沒能見上一面，也讓雞排妹怒酸翁立友落跑。而網路觀察家「宅神」朱學恒更在錄影時，自爆曾與雞排妹節目大吵，引發現場來賓好奇追問。

朱學恒今(5日)錄直播節目《國民大會》，在進廣告時間，與來賓們閒聊，突然自爆與雞排妹曾在節目中吵過架，還不忘強調「我坐蠻遠的」。聽聞許聖梅說：「男生通常不會跟她吵架。」朱學恒更忍不住脫口說：「不是，我從以前就討厭雞排妹，我哪像你們這些豬哥，看到人家就靠過去！」逗得眾人全噴笑。

雞排妹在翁立友記者會外受訪，忍不住大翻白眼。(吳松翰攝)

朱學恒還說，如果今天他是翁立友，一定直接跟雞排妹面對面，跪下來求雞排妹告他，「如果豪記也是比較土性的製作單位，你知道觀眾我們希望看到血流成河啊，很久以前有去廟裡面斬雞頭，我們就看斬雞頭，看你立誓說不然我當場五雷轟頂！但你現在又有一點文明，又有一點不敢面對。」

翁立友喊冤稱受害者 避雞排妹當面對質

朱學恒更直指翁立友今日下午聲明，彷彿變成網路名人「財哥專業檳榔攤」，講話慢又吞吐，「今天……我個人….因為這個樣子…」，感嘆有時候危機處理還是要正面面對比較好。

朱學恒過去曾與雞排妹在網路節目中同台談高雄選情，兩人立場大不同，朱學恒說雞排妹曾評論韓國瑜是「直銷式逐夢」，後來他也接到直銷朋友電話，稱雞排妹言論讓他們很不開心，推測雞排妹的話也是激發高雄直銷朋友去投票的原因。朱學恒一席話也讓雞排妹當場抓狂，澄清自己絕沒有看不起直銷，雙方你來我往，互不相讓，氣氛火爆又尷尬。

(中時新聞網)