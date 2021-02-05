農曆春節倒數計時，聯華食品瞄準伴手禮商機，特別針對三大目標族群推薦適合的伴手禮，例如針對「長輩或有在健身的族群」可以選萬歲牌堅果，若是「收禮者家中有小孩的族群」可以選元本山海苔系列；另外，針對「喜歡打卡分享的年輕族群」，可樂果今年特別在春節檔期推出三款限量趣味包裝，分別印上「愛」、「財」、「運」字樣，是年節限定的創意包。

聯華食品是國內知名零食大廠，旗下有萬歲牌堅果、可樂果豌豆酥、卡迪那洋芋片、元本山海苔等眾多知名品牌及產品。對於即將到來的年節，業者表示，其實只要先將區分送禮對象，再根據對象的喜好、生活習慣，就可以選到適合的禮盒。

首先，針對長輩或有在健身的族群，聯華食品表示，隨著民眾的生活型態的改變，以「健康」為訴求的伴手禮近年在送禮市場相當受到矚目，尤以低溫烘焙堅果類的禮盒，因其營養價值高又不分年齡層食用，故長年居於年節送禮人氣王，堅果專家「萬歲牌」此波也推出了針對不同族群的堅果禮盒。

其中，「萬歲牌深萃堅果咖啡禮盒」嚴選胡桃及杏仁果搭配蔓越莓乾及葡萄乾，以及萬歲牌核桃淋上楓糖佐以天然海鹽，再搭配黃金曼巴濾掛式咖啡；還有「萬歲牌無調味堅果禮盒」精選三種無調味堅果產品，很適合有健身習慣或重視養身的族群。

若是針對想要補充堅果營養，但擔心牙口不好的族群，則可選擇「萬歲牌全天然無加糖綜合堅果飲禮盒」，該款是以多樣天然穀物整粒研磨而成的「喝的堅果」，適合全年齡層使用，禮盒內含全天然堅果飲藜麥芝麻、全天然堅果飲藜麥紅豆、全天然堅果飲腰果紫米，三種經典口味。

其次，針對收禮者家中有小孩的族群，聯華食品表示，如果收禮的對象是遠房親戚、不太親近的友人或同事，擔心因不了解收禮者的喜好而踩雷，可將對象轉向收禮者的小孩，而要孩子喜歡、兼顧家長放心的零食，海苔禮盒就是很好的選擇。

今年的元本山海苔禮盒，據聯華食品介紹，元本山經典款「味付海苔綠罐」有年味十足的「祝福語海苔片」，包括「友情如山」、「幸福如山」、「美麗如山」、「聰慧如山」、「健康如山」與「豐裕如山」等六款祝福語，增添年節熱鬧氣氛及情趣。

另外，現在韓流當道，元本山「朝鮮海苔禮盒系列」採用韓國海苔烘焙製成加上韓式麻油調味，不用出國就能享受韓味；若喜歡口感豐富一點，則推薦「元本山海苔夾心禮盒」系列，能吃到香脆海苔搭配堅果的多層口感，還將海苔健康與堅果營養一次補足，若收禮者為素食者，也很適合。

第三是喜歡打卡分享的年輕族群，聯華食品表示，現在社群當道，年輕人風靡打卡上傳，若制式的禮盒太無趣，可樂果春節檔期推出限量三款趣味包裝，分別印上「愛」、「財」、「運」字樣，無論是許願桃花盛開「愛」人自來，還是「財」神助攻花錢輕鬆，或是期許金牛年好「運」不斷等，吸睛的創意包裝，也很適合過年走春當作禮物送給親友。

(工商 )