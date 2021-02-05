新北市樹林區太元街晚間8時許發生墜樓事故，警消抵達後發現有一男一女墜樓，警消到場後兩人皆呈現OCHA狀態，已明顯死亡。

據了解，這名墜樓女子晚間8時許從太元街一處11樓大樓落下，剛好一位30幾歲男性行經大樓下方人行道，當場遭墜樓女子重壓，警消獲報後發現2人呈現OCHA狀態，經急救後仍無生命跡象。目前警方正在追查2人身份，詳細狀況仍待警方釐清。

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