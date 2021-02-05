外交部宣布在蓋亞那合作共和國（Cooperative Republic of Guyana）設立「台灣辦公室」，結果不到24小時，蓋國突然終止與台灣簽署的協議；同一時間，蓋國外交部長發布新聞稿指出，大陸提供給蓋亞那的2萬劑陸製疫苗已獲批准。對此，資深媒體人謝寒冰今(5日)在政論節目中直言，「是不是因為疫苗造成這結果？我看恐怕不這麼單純。」

蓋亞那外交及國際事務部部長托德（Hugh Todd）發表聲明，已經與大陸駐蓋亞那大使館臨時代辦陳錫來會面，確認了大陸政府承諾的2萬劑疫苗已經獲得批准，更提到「台灣辦公室」僅限於促進雙邊私人部門的貿易與投資，這並不代表雙方要開展外交關係，蓋亞那自始支持「一中政策」，並不承認台灣為獨立國家。

對此，謝寒冰5日在政論節目《國民大會》中說，台灣與蓋國1月11日簽署設處協議，台灣辦公室已於1月15日展開初期運作，其實大陸都知道這些事情，他猜測可能因為蓋國不是太大國家，陸方不是很在意這件事，可能以為跟台灣在其他地方設商務辦公室一樣，「可是因為台灣大規模宣布，結果一整個轉變，協議自此中止。」

謝寒冰進一步分析，「是不是因為疫苗造成這結果？我看恐怕不這麼單純，因為大陸在蓋亞那用力非常深，有很多設施、人員、其他合作計畫，本來台灣在蓋亞那設立台灣辦公室，是一件相當低調事情，要睜一隻眼閉一隻眼，但當宣傳上國際，對方就必須出手。」

(中時新聞網)