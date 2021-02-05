兩名年僅19歲的年輕人，在4日下午分乘兩輛普通重型機車硬闖雪山隧道，並天真的以為只要將機車車牌以口罩遮住就不會被拍到違規行為而受罰，結果卻是在雪山隧道內被國道警察攔下，不僅恐將面臨萬元罰鍰，更被以公共危險罪嫌移送檢方偵辦，一時耍帥逞能的結果是要付出慘痛的代價。

4日下午3點多，國道第九警察大隊接獲坪林行控中心通報，指有兩輛普通重型機車正在雪山隧道內的外側車道一路從宜蘭向台北方向狂奔，相當危險；國九隊立即派遣巡邏車輛展開攔停行動。

國九隊的巡邏車隨後在下午3點19分在雪山隧道內的外側避車彎將兩輛機車順利攔停，除將兩名機車騎士帶回隊部處理，並安排拖吊車將機車載離雪山隧道。

兩名騎士同為19歲，並且是高中同學，兩人供稱要從宜蘭返回新北市中和區，但因為誤信導航的指示誤上國道；但員警卻發現，2輛普通重型機車都以口罩遮掩住號牌，顯然是想藉此避掉違規拍照取締，所謂「導航誤上國道」只是推託之詞。

國九隊表示，將對兩名年輕機車騎士依據道路交通管理處罰條例，處以3000元以上6000元以下罰鍰；至於遮蔽機車車牌號牌部分另外處以2400元以上4800元以下罰鍰；而兩人故意騎乘機車上國道所涉及的刑法公共危險罪部分，則依法移送地檢署偵辦。

(中時 )