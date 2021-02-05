不畏疫情，墾丁福華關懷獨老不間斷，連續22年在春節來臨之前、慰問獨居老人與清寒家庭，而今年除送日常生活用品與慰問金外，還準備飯店自製的口罩，提醒長者在疫情非常時期，一定要多加小心，每天替換口罩以防病毒侵入。

墾丁福華總經理張積光表示，22年來不論景氣好壞與否，福華持續以實際行動關懷清寒家庭及獨居老人，除透過居家整理與環境消毒，讓老人家有較舒適的生活環境外，也致贈日常用品及慰問金給長輩，讓他們有新年新氣象。

不畏疫情，墾丁福華關懷獨老不間斷，連續22年在春節來臨之前、慰問獨居老人與清寒家庭。（墾丁福華提供／謝佳潾屏東傳真）

張積光說，年復一年的關懷行動，早已蔚為傳統，每年關懷的老人家硬朗健康，是72到91歲的長者，多是因年紀大需靠補助維持清苦的生活，有的長年獨居、有的則因子女無力照料或生病反需長者照顧，他們都說，每年都很期待墾丁福華到訪，因為能感受到這種人與人之間的關懷與惦記。

墾丁福華動員房務員替關懷戶進行居家打掃及環境消毒，更請出財神爺手拿招財金元寶、口說祝賀詞為各關懷戶拜個早年、討個吉祥如意，再由張積光致贈年節慰問金和日常用品等，希望在嶄新的一年，能為關懷戶帶來更多社會溫暖。

此外，墾丁福華也邀請恆春基督教醫院共襄盛舉，由護理師親切地為年長者量血壓、關心飲食習慣，並叮嚀自我保健的重點，期許他們能健健康康、安心過節。

而值得一提的是，今年飯店常客柯先生與曾小姐得知飯店將拜訪獨居長者的行程時，便表示希望可以一同參與這難得的善舉，更隨著飯店挨家挨戶拜訪並隨喜致贈紅包，祝福長者可以保持身體健康平安。

(中時 )