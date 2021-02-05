據瑞幸咖啡官網2月5日發布的公告，瑞幸咖啡的聯合清算人已在美國紐約州南區破產法院提交了破產申請保護。

澎湃新聞報導，瑞幸咖啡在公告中表示，公司正在與利益相關方就公司的財務重組進行談判，與此同時，破產申請不會對公司的日常運營產生重大影響，所有門市將保持正常營業，也會繼續向供應商和員工付款。

律師郝俊波向表示，瑞幸咖啡在美國申請破產保護是為了避免其在美國受到債權人的索賠，因為在達成重組方案前，其他債權人不得再向瑞幸咖啡進行索賠。這樣的一個破產保護程序，就給了瑞幸咖啡一個喘息的機會，可以集中財力進行重組或者業務運營，可以說是一種自我保護的措施。

2020年4月2日，瑞幸咖啡公告，稱自查發現公司首席運營官劉劍財務造假，牽涉約人民幣（下同）22億元交易額，公司董事會成立特別委員會，進行內部調查。此外，美國多家律所對其發起集體訴訟，控告瑞幸咖啡作出虛假和誤導性陳述，違反美國證券法。

2020年6月29日，瑞幸咖啡正式在那斯達克交易所停止交易，進入退市程序，結束了400多天的上市之旅，瑞幸咖啡的股價定格在每股1.38美元，相較上市時17美元的發行價縮水了90％。

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