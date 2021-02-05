屏東蓮霧是過年送禮首選之一，疫情下仍舊買氣夯，但因年初寒流連3波，落果慘重害量少質欠佳，佳冬農會提前半個月「關單」就怕供貨吃緊，農民苦嘆賣價雖小漲但收入不如預期，只能盼年後天氣更穩定，有好質量拚外銷、大通路。

佳冬農會總幹事林淑玲指出，疫情對年節送禮市場影響小，買氣依舊夯，但卻因寒流攪局，在過年前出現「市場在等蓮霧」的窘境，寒害不僅導致落果多、收成少，就連品質也受到影響，今年的品質確實沒有往年好，而賣價雖因量少有小漲，但整體是不划算的。

林淑玲說，今年黑珍珠1台斤約比去年漲20至50塊不等，黑金剛則約高出200塊，但「數量就是不多」，所以光是價好也無用，因為根本不敢多接訂單，就怕屆時無貨可供，而農會為不失信於顧客，不僅比往年提早半個月「關單」不接單，還推掉美商通路。

她說，去年幾無颱風，讓蓮霧農在產期調節上充滿信心，都推估能大豐收搶攻年前市場，不料寒流連連打壞大家的如意算盤，除收成少外，巴掌蓮霧、黑糖芭比等較不耐寒的品種，幾乎全軍覆沒，需等年後才能採收賺錢。

但她強調，近日天氣穩定，蓮霧長成好，若年後天氣能更穩定，農友就能採收好果強勢回歸市場，且能內外銷通殺，目前除有香港、越南等國在等年後出貨外，國內也有不少大通路在等貨，就盼天公伯賞臉給飯吃。

(中時 )