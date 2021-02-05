台塑麥寮六輕3年總體檢完成，今天舉行成果發表會。經濟部表示，總計在清查55個廠區製程後，對台塑提出939項建議，重點在管線改善、強化監控上。未來官方每年仍會對台塑進行查核，督導建議事項落實。

2017、18年間，台塑麥寮六輕連續發生工安大火，引發社會不滿，在老縣長、雲林立委蘇治芬要求下，經濟部隨即宣布針對台塑六輕園區啟動3年總體檢。

經濟部工業局找了勞動部職業安全衛生署、專家學者、環保署與地方組成總體檢團隊，從2018至2020年，全面檢視麥寮六輕55個廠區製程，要助台塑企業建立製程安全、環保及能源管理績效指標(KPI)系統。

3年下來，總體檢總計投入2287人天，提出939項建議事項與3169項參考事項。今經濟部長王美花邀集蘇治芬、台塑化董事長陳寶郎等高層代表出席總體檢成果會，共同見證。

經濟部表示，總體檢建議事項以六輕管線安全、強化監測平台為主，要求強化管線管理定期檢查更換，建置腐蝕系統管網，巡視上，要求人員要攜帶PDA巡檢。監測上，利用監測設備即時掌握製程異常趨勢，由台塑導入AI人工智慧系統、建置溫度督監測資料等。

而在標準作業程序(SOP)上，建議建立獎勵考核機制，擴大虛驚事故定義及深入探討根因，官方總共要求建置1萬多套SOP流程。其他還有精進各廠製程危害分析方法及品質；提升污染防制設備處理效率；提升廠內資源(水及廢棄物)之再利用率；利用能資源整合，有效降低能耗等。

經濟部表示，這些建議台塑已表示全數參採納入改善計畫，但官方接下來仍會針對這939項建議，每年進行查核，確認台塑都有確實完成。

(中時 )