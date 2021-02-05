大陸音樂人趙英俊因癌症逝世，消息曝光震撼當地演藝圈，而他的告別式上也有許多親友出席悼念，其中16年好友薛之謙更當場蹲在地上掩面痛哭；事後薛之謙也在微博發文，對逝去的摯友寫下藏在內心多年的真心話，更透露陪著他抗癌看著也很心疼。

趙英俊生前留話，要薛之謙不要忘了他。(圖/ 摘自薛之謙微博)

【薛之謙微博全文】

16年前 不管從外觀還是口音 我想我們都不會是朋友

16年後 我最難過的事 竟然是 送走了你

我不喜歡囉嗦的故事

所以在你每次苦口婆心的勸說、爭吵、堅持和妥協下 我們完成了 《你還要我怎樣》、《演員》、《其實》、《方圓幾里》、《下雨了》、《我害怕》

你也總是笑著說：“你這個倔驢也就我能忍你！”

但無論我需要你的任何時間 你都會隨時出現

哪怕聖誕節當天讓你飛來青島幫我錄音

你也只是抱怨一句“節日的飛機上竟然不放飯！”

當然 那些歲月裡 我們都剛從上海轉戰到北京

過著不算富裕 但誰多掙了點 就想著點大家的日子…

過了很久這些歌慢慢紅了…

我倆也沒慶祝過

你只是飯前酒後輕描淡寫下你的功勞 也不順便討伐一下我的倔強 就這樣 兩個酒量較低的人 在業務上也有了一致的優點 叫做“反省”

秋後一算帳 就能聽出來

當年誰的堅持對 誰的改動錯了

以此為例 一起摸索 一起進步 一起玩耍

中年以後 我的的快樂更簡單了

就是隔一段時間 給互相聽近期的作品 然後彼此正面羞辱對方 但心裡卻知道他又進步了的商業互踩模式吵累了 就一起聆聽別人的作品 又可以默契的在同一句歌詞上 一起讚嘆或者搖頭

用來和好如初

直到有一天我覺得我又積攢了很多能和你大吵一架的素材時 你告訴我你得病了…

你還是那樣輕描淡寫著你的狀況 但也從不曾放棄

在這兩年多裡 你是我見過最勇敢的男人 沒友之一

疫情擋道 層層阻礙的日子裡 你剔除免疫力 做過小白鼠 換藥到抗藥 不間斷注射 各種大手術 橫一刀豎一刀 我幾乎感覺快失去你的前兩次 你都從鬼門關爬了回來

迷迷糊糊醒來後 第一句就是〝哭啥，愛你哦～“

後來 在用盡方法病情加劇的日子裡 哪怕下半生不能動 哪怕多吃止疼藥 也要邊安慰我們 邊接著寫 接著唱 不死不休…

那是北京些許回暖的一天

我臨走的時候說：

“哥 我回去過個年就回來，你等我”

但這一別 就是最後一面

我再趕來時 你已聽不見我的遺憾

你的好業務和好人緣 讓大家都叫你一聲師傅

我算平輩 所以今天我都沒資格為你帶這個“孝”字

但我不得不承認 我也算一路跟隨你、崇拜你、尊敬你、模仿你的齡長類徒弟

今天把你送走了 都按你的遺願

你也放心我 我會繼續和你介紹給我的那些朋友 周以力、張寶宇、宋濤、畢赫宸、鮑銳等接著吵

完成你最後給我上的這課

不死不休…

哥啊 你走的時候 如果留下了很多影視作品

我就不害怕了 因為至少我認得出

那個人不是你 是你在演別人

但你偏偏留下了這一首首歌

裡面卻全是你的吶喊…

你讓我 怎麼可能會忘記

再見了 哥

希望不久 就會下雨…

(中時新聞網)