大陸首次火星探測任務天問一號已於2月5日晚間8時完成發動機點火，順利完成地球到火星間第4次軌道中途修正，目前距火星110萬公里。天問一號已於日前在距火星220萬公里處傳回首幅火星照片，其中數個火星知名地貌已清晰可見。

《觀察者網》引述「中國探月工程」微信公眾號消息稱，首次火星探測任務天問一號探測器於2021年2月5日20時完成發動機點火，順利完成地火轉移段第4次軌道中途修正，以確保按計劃實施火星捕獲。

天問一號在距火星約220萬公里處獲取首幅火星圖像。圖中火星阿茜達利亞平原、克律塞平原、子午高原、斯基亞帕雷利坑，以及最長的峽谷—水手谷等標誌性地貌清晰可見。（圖／大陸國家航天局）

截至目前，天問一號已在軌飛行約197天，距離地球約1.84億公里，距離火星約110萬公里，飛行里程約4.65億公里，探測器各系統狀態良好。

大陸國家航天局於去年12月發佈火星探測任務「天問一號」探測器飛行圖像。（圖／新華社）

報導說，此前天問一號在距離火星約220萬公里處，獲取首幅火星圖像。圖中火星阿茜達利亞平原、克律塞平原、子午高原、斯基亞帕雷利坑，以及最長的峽谷—水手谷等標誌性地貌清晰可見。

大陸《新華社》日前曾報導，中國航天科技集團有限公司指出，天問一號預計本月10日，即農曆12月30日（國曆2月11日）前後將開啟環繞火星之旅。大陸的「超級望遠鏡」（甚長基線干涉測量，Very Long Baseline Interferometry，VLBI）測定軌到了關鍵時刻，需於本月連續觀測28天，以支持完成近火捕獲等各種動作。且由於火星上已有美國、歐洲的火星探測器，「超級望遠鏡」需要更準確從中識別中國探測器的信號，予以觀測，並克服信號相互干擾問題。

(中時新聞網)