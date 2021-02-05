「雞排妹」鄭家純指控翁立友尾牙性騷，雙方各有支持者，包括楊繡惠、謝金晶、陳隨意等友人都不信老實的翁立友會吃人豆腐，而女星小嫻則是對雞排妹的勇敢既心疼又感謝。現在更有一位藝人發聲力挺雞排妹，那就是港星杜汶澤，只是他力挺雞排妹的理由卻慘遭PTT網友噓爆，吐槽他「挺香港就能誣賴別人」？

48歲港星杜汶澤今日看到雞排妹前往翁立友記者會的狀況，相當不捨，他在臉書PO文說：「香港人有難的時候，家純為港人發聲，我們都覺得她很到勇敢。但到今天她受了委屈而為自己站出來，卻受到辱罵和揶揄，我心裏面很難受。」

香港人有難的時候，家純為港人發聲，我們都覺得她很到勇敢。但到今天她受了委屈而為自己站出來，卻受到辱罵和揶揄￼￼，我心裏面很難受。可能你會覺得她的處理手法不是你心目中的所謂成熟，但如果一個懂得耍手段的人，又怎會為社會不公而衝動呢？ 不要只愛別人的優點，而嫌棄別人的缺點。 是同一個人來的！￼ 這個時候，我作為一個香港人，人家對我們有恩，我還能因為怕惹事而裝啞巴嗎？ #我支持雞排妹 由杜汶澤發佈於 2021年2月4日 星期四

杜汶澤認為雞排妹處理手法或許不是大家心目中的成熟，但如果雞排妹懂得耍手段，又怎麼會為社會不公而衝動呢？「不要只愛別人的優點，而嫌棄別人的缺點。是同一個人來的！這個時候，我作為一個香港人，人家對我們有恩，我還能因為怕惹事而裝啞巴嗎？」就是要力挺雞排妹到底。

雞排妹受委屈為自己站出來，卻受到外界無情辱罵與揶揄，看在杜汶澤眼裡相當難過。（本報系資料照）

有天雞排妹找我，說我一個人在台灣一定很孤獨，所以想約我。 我當然很興奮⋯⋯ 結果，今天她來見我，原來是為了送一個她出品的「純愛杯」給我。 除了感恩，我沒有什麼好說了。 由杜汶澤發佈於 2021年1月26日 星期二

而杜汶澤這篇PO文隨即被網友轉載至PTT上引發討論，可惜網友一面倒認為他力挺雞排妹的理由太牽強，紛紛留言吐槽杜汶澤「挺香港就可以汙賴別人？」、「結果賣中國製的飛機杯，傻強你用了沒」、「來了來了，支持性騷擾就是支持中國」、「照他的邏輯，你他X被港警抓的人也要自己提證據證明無罪嗎」、「他收了人家純愛杯，當然選邊站」。

(中時新聞網)