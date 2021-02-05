春節連假將至，台中市警察及民防、義警、義交、志工、守望相助隊等相關維安能量不打烊，已自2月3日22時起啟動為期15日的加強重要節日安全維護工作。市長盧秀燕體恤第一線人員辛勞，5日晚間率副市長陳子敬及警察局長楊源明等人至第六分局慰勉員警及協勤民力，並致贈年節禮盒，感謝大家堅守崗位，為市民服務。

盧秀燕表示，台中是一座大城市，不僅市民人數近300萬，更是全台民眾最喜歡旅遊、走春的城市之一，因此台中市警察及協勤民力展開春安工作；今日視察看見大家「士氣高昂」，相信春安期間一定能夠達成任務、守護市民及來訪台中的遊客們。

台中市長盧秀燕5日晚間率副市長陳子敬及警察局長楊源明等人至第六分局慰勉員警及協勤民力，並致贈年節禮盒，感謝大家堅守崗位。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕5日晚間率副市長陳子敬及警察局長楊源明等人至第六分局慰勉員警及協勤民力，並致贈年節禮盒，感謝大家堅守崗位。（盧金足攝）

她強調，今年受新冠肺炎疫情影響，許多人選擇留在國內過年、旅遊，預估將有更多人到台中旅行，她也提醒民眾確實戴好口罩，配合春安期間各項治安、防疫措施，大家安心過好年。

警察局指出，今年加強重要節日安全維護工作自2月3日22時開始啟動至2月17日24時止共計15日，以「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」、「協助防疫」等為工作主軸，由第一線執勤警察及民防、義警、義交、志工、守望相助隊等協勤民力共同維護治安、交通及協助防疫工作。

楊源明表示，春安專案整合警察及各協勤民力等力量，執行金融機構、財物匯集處所及民眾居家等防搶、防竊及防詐等重點工作；針對全市各重要道路與旅遊觀光景點等加強交通疏導及管制勤務；提供民眾申請不限金額提(存)款護鈔、協助民眾舉家外出家戶安全，及失蹤人口返家團圓等為民服務工作；另全力協助執行各項防疫工作，以維護市民的健康與安全。

(中時 )