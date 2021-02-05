2021年雖然仍有疫情干擾，預測台灣今年經濟成長率可達4.3％。台經院景氣預測中心主任孫明德5日表示，隨著鋼材與原物料價格走高，營建業景氣指數持續數月、甚至創下10年新高之後，2020年12月初在政府無預警出手打炒房後，2021年1月的營建業景氣指數，從最高點開始出現冷靜期，「打炒房踩煞車、防爆衝是對的」，房市未來走向仍有待觀望。

不過，孫明德也表示，台中擁有中科與各產業加持，以及資金行情發酵、台商回流投資設廠，加上台中相較於其他五都，擁有區位優勢，未來房市仍可期。

孫明德5日受台中市建築經營協會之邀，在最受歡迎的「大師講座」分享全球經濟脈動與美中貿易戰最新情勢，讓會員了解局勢、做好風險管控。

台中市建築經營協會理事長賴柄源表示，台經院去年11月舉行「2021年景氣展望與產業趨勢研討會」，重量級機構與學者分享國際經濟情勢、新冠肺炎變化、美國大選分析。

賴柄源表示，經過短短二個月，情況又有不同，英、法因新冠肺炎二次封鎖、拜登入主白宮，傳產業在2020年底表現超過電子業，會員亟需專家釋疑。

據台經院今年1月預估，台灣今年經濟成長率可達4.30％、出口成長達4.93％，2021年各季經濟成長率預測值分別為4.90％、5.75％、3.50％、3.25％，情況較2020年樂觀。

台經院同時指出，製造業部分生產線遷回台灣，台灣半導體產業成為全球先進製程的重鎮、綠能產業發酵，許多國外大廠赴台投資，帶動內需。新冠肺炎、現代生活型態帶起的「宅經濟」帶動倉儲物流、冷鏈物流倉庫的土地交易熱潮，都值得關注。

孫明德擁有總體經濟及產業研究相關經驗20年，2011年取得台北大學企業管理學系博士，目前擔任台經院景氣預測中心主任。自2003年進入台灣經濟研究院工作以來，孫明德先後進行中國經濟、兩岸經貿以及台灣總體經濟及中小企業發展等議題的研究，並持續將研究成果與社會各界分享，吸引會員與業界到場聆聽。

(工商 )