主計總處5日公布今年元月物價，消費者物價（CPI）雖較上年同月下跌0.16％，但排除春節因素仍呈小幅上揚，顯示物價尚屬溫和上漲，沒有通縮的問題，而受全球預期樂觀，需求升高的影響，進、出口物價雙雙上揚。

綜合統計處視察曹志弘表示，去年春節落在元月，春節循例物價會調漲，在較高的基礎上，今年元月的CPI較上年同月跌0.16％，若排除春節因素，仍上揚0.56％，顯示並沒有通縮的疑慮。

至於進口物價，依美元計價，元月也終止了25個月的跌勢，上揚0.29％，出口物價也連續第二個月上揚1.46％，這顯示由於全球對疫苗的樂觀，帶動了需求，物價因此上揚。

主計總處也首度公布生產者物價指數（PPI），元月較上月大漲1.70％，曹志弘表示，這個月增率確實是偏高，雖然PPI尚無歷史資料，但參考國產內銷、躉售物價等類似資料研判，這個漲幅應該是兩年來最大。他表示，在衡量生產階段物價變化，PPI是更適合的指標，目前已很少國家在用躉售物價（WPI）了。

(工商 )