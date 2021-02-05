去年電影產業雖受全球疫情影響甚鉅，不過為了迎接新年來臨，喜樂時代影城特別推出2021年限量福袋，將在除夕夜11日晚間9時於南港、永和店開賣，看電影可享優惠外，還送張張有獎的好運刮刮卡。

今年農曆春節檔期依舊題材豐富，包含《緝魂》、《角頭-浪流連》、《我沒有談的那場戀愛》、《跟你老婆去旅行》、《金不厭詐》等5部賀歲國片，以及《偷天行動》、《溫蒂》及《復仇追緝令》等西片。

此外，動畫強檔《龍貓》、《湯姆貓與傑利鼠》、《STAND BY ME 哆啦A夢2》、《諾亞方舟大冒險》、《銀龍出任務》也將在過年登場，不管是搞笑、溫馨、恐怖、劇情片通通都有，滿足所有影迷一年以來的期待。

喜樂時代影城南港店推出666元「雙人電飲福袋」，內含電影票2張、中杯飲料券2張及刮刮樂卡1張；永和店則祭出888元「超值福袋」，內含電影票3張、中杯可樂小爆米花餐券2張及刮刮樂卡1張，先搶先賺。

(中時 )